El río Paraná inició un descenso en la ciudad de Santa Fe luego de alcanzar un pico de 5,88 metros durante el fin de semana pasado. Este lunes 23 de noviembre, la Prefectura Naval Argentina midió una altura de 5,80 metros en el puerto local, ocho centímetros menos que el máximo registrado.

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El Instituto Nacional del Agua (INA) proyecta que el nivel del río se mantendrá estable en los próximos días, con una tendencia a la baja hacia principios de diciembre. Para el martes 24 de noviembre, se esperaba una altura de 5,84 metros, pero la medición del lunes ya fue inferior a esa cifra.

Según el INA, para el 1 de diciembre el Paraná en Santa Fe podría ubicarse en 5,75 metros, aún por encima del nivel de evacuación fijado en 5,70 metros, aunque con una tendencia descendente.

El descenso del río no implica el fin del escenario de aguas altas ni la desaparición de las condiciones que generaron la crecida. El estado del valle de inundación sigue siendo un factor de preocupación, ya que la crecida actual volvió a ocupar gran parte de los espacios liberados durante la bajante de 2020 a 2023. Esto podría provocar que el río responda con mayor rapidez ante nuevos aportes de agua.

Además, el fenómeno climático de El Niño continúa activo y se esperan lluvias en distintos sectores de la cuenca, especialmente en el sur de Brasil, Paraguay y la región del Iguazú, lo que condiciona la evolución del río Paraná.

Mientras el nivel del río comienza a bajar, la Municipalidad de Santa Fe informó que 298 personas permanecen alojadas en centros de asistencia ubicados en Alto Verde y Colastiné Sur. Estas personas corresponden a 90 familias, de las cuales 79 están en Alto Verde y 11 en Colastiné Sur. No se registraron nuevos ingresos el domingo 22 de noviembre, aunque continúan los operativos de asistencia y prevención en las zonas afectadas.

El INA también anticipa comportamientos distintos del río Paraná en otros puntos de la región para el 1 de diciembre. En Reconquista, se prevé una altura de 5,20 metros, por debajo del nivel de evacuación (5,30 metros) pero aún por encima de la alerta (5,10 metros). En La Paz, se estima 6,01 metros, superior a la alerta de 5,80 metros pero inferior a la evacuación de 6,15 metros.

Por otro lado, en el norte se esperan aumentos en Corrientes, con una proyección de 6,08 metros, todavía bajo la alerta de 6,50 metros, y en Barranqueras, con 5,94 metros, apenas por debajo de la alerta de 6 metros. En Goya, el río podría alcanzar 5,45 metros, manteniéndose por encima de la alerta (5,20 metros) pero por debajo de la evacuación (5,70 metros).

En Rosario, el nivel del río este lunes fue de 4,93 metros, siete centímetros por debajo de la cota de alerta. Sin embargo, el INA prevé que para el 1 de diciembre el río alcance los 5,11 metros, superando el nivel de alerta establecido en 5 metros, aunque aún por debajo del nivel de evacuación de 5,30 metros.

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