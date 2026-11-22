El Gobierno de Santa Fe avanza con trabajos de reparación y mejora en caminos rurales de diez localidades del departamento 9 de Julio, en el sur provincial, como parte de las acciones para mitigar el impacto del fenómeno climático El Niño.

Las obras, que cuentan con un presupuesto total de 2.600 millones de pesos, son ejecutadas por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) a través del programa de Obras Especiales. Incluyen alteos, recambio de alcantarillas, limpieza de desagües y provisión de ripio en rutas de tierra que conectan las comunidades.

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El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que el departamento 9 de Julio tiene una extensa red de caminos sin pavimentar que son esenciales para la movilidad diaria de los vecinos, el transporte de la producción y el acceso a servicios. “Estamos mejorando estas vías para enfrentar las condiciones que trae El Niño”, señaló.

Según explicó Pablo Seghezzo, administrador general de la DPV, las intervenciones buscan fortalecer los corredores naturales y evitar anegamientos o cortes durante las lluvias intensas. “Se trabaja en cunetas, alcantarillas y alteos para asegurar la circulación”, agregó.

En Gregoria Pérez de Denis, ya finalizó la reposición de ripio en la Ruta 294s, mientras que se proyectan alteos y limpieza en rutas cercanas. En San Bernardo, se planifican alteos en tramos de las rutas 77s y 32. En Santa Margarita, está próximo a comenzar el traslado de suelo para altear un tramo de 10 kilómetros en la Ruta 293s.

En Gato Colorado y Logroño, se ejecuta el recambio de alcantarillas en rutas clave, mientras que en Juan de Garay ya concluyeron trabajos similares y hay proyectos en marcha para continuar con mejoras.

Montefiore y Villa Minetti cuentan con obras finalizadas de reposición de ripio y alteos, y en Pozo Borrado se proyectan nuevas alcantarillas y alteos para reforzar la infraestructura vial.

En Tostado, se completaron alteos y ripios en la Ruta 91s, y se planea el recambio de luminarias por tecnología LED en un tramo de la Ruta 2.

Estas acciones forman parte de un plan provincial que busca anticiparse a los efectos de El Niño, que suele generar lluvias intensas y complicaciones en caminos rurales. Además, la Provincia abrió licitaciones para remodelar más de seis kilómetros de tendido eléctrico en el departamento General López y continúa con la modernización de lagunas de tratamiento en la región.

Con estas obras, el Gobierno provincial apunta a mejorar la conectividad y reducir el impacto de las condiciones climáticas adversas en las comunidades rurales del sur santafesino.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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