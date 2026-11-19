El temporal de la noche del viernes 13 y la madrugada del sábado 14 de noviembre dejó entre 70 y 80 milímetros acumulados en el centro y sur de la provincia. En el centro-norte se midieron ráfagas de más de 100 kilómetros por hora.

Para lo que queda de la semana se espera que la inestabilidad vaya y vuelva: lluvias y tormentas posibles entre la tarde del jueves 19 y la madrugada del viernes 20, una mejora el viernes por la tarde y un nuevo desmejoramiento el sábado 21, que podría extenderse a la mañana del domingo 22.

El meteorólogo Pablo Lucero explicó que las tormentas fuertes son habituales en esta época, pero que El Niño favorece que sean más frecuentes y, en algunos casos, más intensas.

En la ciudad de Santa Fe, el río Paraná superó el lunes 16 el nivel de evacuación, fijado en 5,70 metros, y unas 260 personas fueron evacuadas.

Qué hacer

• Durante la tormenta quedate bajo techo y lejos de árboles, postes y cables caídos.

• Asegurá o guardá lo que el viento pueda volar: chapas, macetas, toldos.

• No cruces calles ni caminos con agua en movimiento.

• Ante una emergencia llamá al 911. Para Protección Civil, al 103.

Fuente: datos difundidos el 16 de noviembre de 2026 por el meteorólogo Pablo Lucero, Prefectura Naval y la Municipalidad de Santa Fe.

Imagen ilustrativa.