La creciente del río en la costa santafesina afecta a cientos de animales que requieren asistencia, alimentación y atención veterinaria en Arroyo Leyes y otras zonas de Santa Fe.

Foto: Redes sociales

El domingo 22 de noviembre, Fernando Pieroni, presidente de la Fundación Planeta Vivo, informó que su equipo lleva varios días realizando relevamientos para identificar las necesidades de los animales y colaborar con las familias que permanecen en las áreas inundadas.

Desde calle 60 de Arroyo Leyes, Pieroni describió que encontraron vacas y caballos sobre pequeños sectores secos rodeados de agua. La falta de pasturas dificulta la alimentación de estos animales, por lo que se está trabajando en la provisión de forraje y atención veterinaria.

La Fundación cuenta con un equipo de seis personas, incluida una veterinaria, que se encargan de la distribución de alimentos y el cuidado sanitario. Además, se destaca la colaboración de organizaciones locales, veterinarios y vecinos para evitar el abandono de los animales.

Pieroni advirtió que la situación genera miedo, estrés y problemas de salud en los animales, y pidió ayuda para continuar con la asistencia, ya que la recuperación de la zona demandará meses. El principal requerimiento es la donación de alimentos para perros, gatos, vacas y caballos, así como el apoyo veterinario.

La creciente del río Paraná y sus afluentes ha generado un escenario complejo para las familias y sus animales en la región, donde la Fundación Planeta Vivo se mantiene activa para mitigar el impacto en el sector rural y doméstico.

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