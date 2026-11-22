Asisten a animales afectados por la creciente en Arroyo Leyes
La creciente del río en la costa santafesina afecta a cientos de animales que requieren asistencia, alimentación y atención veterinaria en Arroyo Leyes y otras zonas de Santa Fe.
Foto: Redes sociales
El domingo 22 de noviembre, Fernando Pieroni, presidente de la Fundación Planeta Vivo, informó que su equipo lleva varios días realizando relevamientos para identificar las necesidades de los animales y colaborar con las familias que permanecen en las áreas inundadas.
Desde calle 60 de Arroyo Leyes, Pieroni describió que encontraron vacas y caballos sobre pequeños sectores secos rodeados de agua. La falta de pasturas dificulta la alimentación de estos animales, por lo que se está trabajando en la provisión de forraje y atención veterinaria.
La Fundación cuenta con un equipo de seis personas, incluida una veterinaria, que se encargan de la distribución de alimentos y el cuidado sanitario. Además, se destaca la colaboración de organizaciones locales, veterinarios y vecinos para evitar el abandono de los animales.
Pieroni advirtió que la situación genera miedo, estrés y problemas de salud en los animales, y pidió ayuda para continuar con la asistencia, ya que la recuperación de la zona demandará meses. El principal requerimiento es la donación de alimentos para perros, gatos, vacas y caballos, así como el apoyo veterinario.
La creciente del río Paraná y sus afluentes ha generado un escenario complejo para las familias y sus animales en la región, donde la Fundación Planeta Vivo se mantiene activa para mitigar el impacto en el sector rural y doméstico.
Notas relacionadas
Recibí las noticias del sur santafesino en tu celular
¿Tenés una noticia, foto o video? Mandanosla por WhatsApp
Lo más visto
Zverev y Alcaraz definirán la final de las ATP Finals
Boca Juniors alcanza 19 títulos internacionales tras ganar la Sudamericana
Boca campeón de la Sudamericana y sus efectos en clasificaciones 2027
Boca campeón de la Sudamericana con Villa como figura
Boca Juniors ganó más de 13 millones por Sudamericana