Río Paraná alto en Garay con evacuados en Calchines
El Centro de Monitoreo de la Provincia de Santa Fe informó este martes 24 de noviembre que el río Paraná en la estación hidrométrica de Helvecia descendió 5 centímetros respecto a la medición anterior, pero continúa por encima del nivel de alerta.
En Santa Rosa de Calchines, según datos de Protección Civil actualizados el 23 de noviembre a las 12:30, hay 17 personas evacuadas y 99 autoevacuadas. Las evacuaciones corresponden a cuatro familias alojadas en el Club El Pirata, el edificio comunal y el Centro Integrador Comunitario.
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Además, 35 familias autoevacuadas permanecen a la vera de la ruta y reciben asistencia de las autoridades locales.
Desde el Centro de Monitoreo indicaron que se mantiene la necesidad de prestar especial atención a las comunidades ribereñas, especialmente en sectores bajos de Santa Rosa de Calchines, Helvecia y otras localidades costeras del departamento Garay.
Se recomienda evitar la circulación por caminos anegados, extremar precauciones en accesos a zonas ribereñas y proteger bienes y documentación. Las familias afectadas deben seguir las indicaciones de Protección Civil y los gobiernos locales.
Para emergencias generales está disponible el 911, mientras que el 107 corresponde a emergencias médicas.
Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.
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