El Centro de Monitoreo de la Provincia de Santa Fe informó este martes 24 de noviembre que el río Paraná en la estación hidrométrica de Helvecia descendió 5 centímetros respecto a la medición anterior, pero continúa por encima del nivel de alerta.

En Santa Rosa de Calchines, según datos de Protección Civil actualizados el 23 de noviembre a las 12:30, hay 17 personas evacuadas y 99 autoevacuadas. Las evacuaciones corresponden a cuatro familias alojadas en el Club El Pirata, el edificio comunal y el Centro Integrador Comunitario.

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Además, 35 familias autoevacuadas permanecen a la vera de la ruta y reciben asistencia de las autoridades locales.

Desde el Centro de Monitoreo indicaron que se mantiene la necesidad de prestar especial atención a las comunidades ribereñas, especialmente en sectores bajos de Santa Rosa de Calchines, Helvecia y otras localidades costeras del departamento Garay.

Se recomienda evitar la circulación por caminos anegados, extremar precauciones en accesos a zonas ribereñas y proteger bienes y documentación. Las familias afectadas deben seguir las indicaciones de Protección Civil y los gobiernos locales.

Para emergencias generales está disponible el 911, mientras que el 107 corresponde a emergencias médicas.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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