El lunes 23 de noviembre, el río Paraná registró niveles elevados poco comunes para esta época del año. Un informe presentado en Rosario alertó sobre la situación de 325 barrios populares de la provincia de Santa Fe que están expuestos a riesgos hídricos debido a esta creciente.

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El documento detalla las obras pendientes para mitigar el impacto de las crecidas y analiza cómo se está preparando la provincia para enfrentar posibles emergencias. Según el informe, la falta de infraestructura adecuada en estas zonas aumenta la vulnerabilidad de sus habitantes ante inundaciones.

Las autoridades provinciales trabajan en la planificación y ejecución de proyectos para mejorar el sistema de defensas y drenajes, aunque aún quedan desafíos importantes para garantizar la seguridad de las comunidades afectadas.

En este marco, se recomienda a la población mantenerse informada sobre el estado del río y seguir las indicaciones oficiales en caso de emergencia. La situación actual pone en evidencia la necesidad de avanzar en políticas de prevención y obras públicas para reducir el riesgo hídrico en Santa Fe.

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