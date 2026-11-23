La hoya carnosa, también llamada flor de cera, es una planta de interior que destaca por sus hojas gruesas y brillantes y sus tallos trepadores. Cuando encuentra un lugar adecuado y alcanza la madurez, puede producir racimos de flores cerosas que despiden un aroma intenso, especialmente durante las noches de verano.

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Para que la hoya carnosa florezca y perfume el ambiente, es fundamental ubicarla en un espacio luminoso, preferentemente cerca de una ventana que reciba luz indirecta. Las habitaciones como el living o el comedor suelen ser ideales, siempre evitando la exposición directa al sol del mediodía, que puede quemar sus hojas.

La luz es el principal factor que favorece la floración. Según la Universidad Estatal de Iowa, esta planta desarrolla flores rosadas y blancas cuando recibe buena iluminación indirecta. Una ventana orientada al este es recomendada porque ofrece luz matutina sin el sol fuerte de la tarde. En caso de que la planta esté expuesta a sol directo, se aconseja revisar las hojas y cambiarla de lugar si presentan quemaduras.

En cuanto a los cuidados básicos, la hoya carnosa almacena agua en sus hojas, por lo que no requiere riegos frecuentes. Es importante esperar a que la capa superior del sustrato esté seca antes de volver a regar. Además, la maceta debe tener orificios para un buen drenaje y el sustrato no debe retener demasiada humedad.

Otro aspecto clave es no cortar los pequeños tallitos o pedúnculos de donde nacen las flores, ya que, según la Universidad de Florida, pueden brotar nuevas flores de esos mismos puntos, y eliminarlos podría afectar futuras floraciones.

La planta puede crecer con tallos largos y colgantes o trepar si se le proporciona un soporte adecuado. Con luz suficiente, riego moderado y un lugar estable, la hoya carnosa se convierte en una opción decorativa que, al florecer, llena el ambiente de perfume.

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