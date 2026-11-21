La sansevieria, popularmente llamada lengua de suegra, puede presentar un fenómeno poco común: la aparición de una vara floral con pequeños capullos. Este proceso ocurre en plantas que llevan varios años en el mismo lugar y marca su madurez, según se observó el sábado 21 de noviembre.

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La floración de esta planta no es habitual y, en la tradición del Feng Shui, se interpreta como un símbolo de renovación y energía positiva dentro del hogar. Por eso, quienes cultivan sansevierias suelen prestar atención a este evento, que además aporta un valor estético al ambiente.

Durante la floración, se recomienda mantener la planta en un lugar con buena iluminación y regar solo cuando el sustrato esté completamente seco para evitar problemas en las raíces. Es importante no modificar varios cuidados al mismo tiempo solo por la aparición de la vara floral, ya que la floración no indica necesariamente el estado de salud de la planta.

En invierno, el sustrato puede tardar más en secarse, especialmente si la planta está en una habitación fresca. Por otro lado, es fundamental evitar que se acumule agua en el fondo del cubremacetas para prevenir daños.

Las flores pueden permanecer en la planta hasta que el tallo se seque por completo. Una vez seco, se aconseja retirar la vara floral desde la base con una herramienta limpia para no afectar el resto de la planta.

Observar la lengua de suegra durante su floración permite detectar posibles cambios en su estado y disfrutar de un proceso poco frecuente que, además de embellecer el espacio, tiene un significado especial según las creencias populares.

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