El collar de corazones (Ceropegia woodii) es una planta colgante muy popular para decorar espacios reducidos gracias a sus tallos largos y hojas en forma de corazón. Sus hojas presentan dibujos plateados y tonos violáceos en el reverso, características que la hacen fácilmente reconocible.

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Para que esta planta mantenga un crecimiento compacto y tupido, la ubicación es fundamental. Según la Universidad Estatal de Carolina del Norte, necesita luz brillante pero indirecta, por lo que una ventana luminosa es el lugar ideal. Sin embargo, se debe evitar la exposición prolongada al sol directo, que puede dañar el follaje. En ambientes con poca luz, los tallos se alargan y las hojas se separan, perdiendo densidad.

En cuanto al riego, el collar de corazones tiene características de suculenta y no tolera el exceso de humedad. Requiere un sustrato liviano con buen drenaje y es importante dejar secar completamente la tierra antes de volver a regar. Durante el invierno, cuando el crecimiento se ralentiza, se recomienda espaciar aún más los riegos y evitar que se acumule agua en el plato de la maceta para prevenir problemas en las raíces y tubérculos.

Para lograr una planta más frondosa, se puede multiplicar mediante esquejes o utilizando los pequeños tubérculos aéreos que aparecen en los tallos. La Universidad de Wisconsin-Madison indica que estos tubérculos pueden apoyarse sobre el sustrato de otra maceta sin separarlos inicialmente de la planta madre. Una vez que desarrollan raíces y comienzan a crecer, se pueden cortar del tallo original.

Con una ubicación adecuada, riegos controlados y una maceta colgante, el collar de corazones es una opción decorativa que aprovecha el espacio vertical y aporta vegetación a ambientes pequeños.

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