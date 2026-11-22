Durante el invierno, los cactus de interior necesitan ajustes en sus cuidados para mantenerse saludables. La reducción de las temperaturas y las horas de luz provoca que estas plantas disminuyan su crecimiento y consuman menos agua que en verano.

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Uno de los errores comunes es mantener la misma frecuencia de riego que en los meses cálidos. El exceso de humedad en invierno puede afectar las raíces, especialmente si la maceta no tiene un buen drenaje o si la planta está en un ambiente frío.

Para evitar estos problemas, es fundamental reducir la cantidad de agua y elegir un lugar luminoso dentro de la vivienda, pero protegido de las heladas y de superficies que se enfrían durante la noche. Los cactus necesitan luz natural para desarrollarse, por lo que se recomienda ubicarlos cerca de una ventana luminosa.

Sin embargo, el traslado debe ser gradual si la planta estuvo en un lugar oscuro, ya que una exposición repentina al sol directo puede quemar sus tejidos. Además, en casas con bajas temperaturas, es importante que la maceta no esté en contacto directo con el vidrio durante la noche.

El sustrato y el recipiente también juegan un papel clave en el cuidado invernal. Es aconsejable usar macetas con agujeros de drenaje para evitar acumulación de agua y emplear mezclas específicas para cactus que faciliten el secado del suelo.

Antes de regar, se debe comprobar que la tierra esté seca, ya sea tocándola o levantando la maceta para evaluar su peso. La frecuencia y cantidad de riego varían según la especie, el tamaño y las condiciones ambientales, por lo que no se recomienda un calendario fijo.

Estos cuidados contribuyen a que los cactus de interior atraviesen el invierno sin daños y estén preparados para retomar su crecimiento en primavera.

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