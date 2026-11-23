El Gobierno de Santa Fe avanza en un plan de modernización energética de edificios públicos con una inversión internacional de 50 millones de euros. El proyecto, enmarcado en el programa PEEB Cool, busca mejorar la eficiencia energética y la sustentabilidad en hospitales, escuelas y aeropuertos de la provincia.

Durante dos días en Rosario, una misión de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) junto a equipos técnicos provinciales recorrió infraestructuras clave como el Aeropuerto Internacional Rosario, escuelas y la sede de gobierno. Participaron la subsecretaria de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Cecilia Mijich, y el director ejecutivo de la Agencia de Cooperación Económica y Financiamiento Externo (Acefe), Gonzalo Saglione.

Leé también: Santa Fe refuerza caminos rurales en 10 localidades ante El Niño

El objetivo principal es optimizar el desempeño energético y aumentar la resiliencia climática de los edificios públicos. Mijich señaló que la iniciativa forma parte de una política provincial para transformar estas infraestructuras y reducir su demanda energética, con un enfoque en fuentes renovables. Saglione destacó que la financiación obtenida de la AFD es inédita y cuenta con condiciones financieras favorables.

En el Aeropuerto Internacional Rosario, el representante de la AFD, Gabriel Clautiaux, explicó que el proyecto incluye mejoras en eficiencia energética y la instalación de parques solares para ampliar el abastecimiento renovable. Según Clautiaux, esta iniciativa responde a los desafíos del cambio climático y tendrá impactos positivos para la provincia.

Además, en la sede de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) se presentó el Plan de Medición Inteligente, implementado desde 2024. Este sistema busca telemedir el consumo eléctrico de hogares, comercios e industrias en el 90 % de las localidades santafesinas. La tecnología permitirá facturación mensual, monitoreo en tiempo real y detección automática de fallas, con especial atención a usuarios electrodependientes. Se proyecta que el plan será autosustentable en seis años gracias a los ahorros operativos que generará.

El programa PEEB Cool, coordinado por la AFD, la cooperación alemana (GIZ) y el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial (FFEM), cuenta con financiamiento del Fondo Verde para el Clima (FVC). En Argentina, solo Santa Fe y Córdoba fueron seleccionadas para esta iniciativa global.

En Santa Fe, el plan denominado Mejora Energética para Edificios Sostenibles e Inclusivos (Meesi) está respaldado por la Ley N° 14.422/2025 y un decreto provincial. Incluye la renovación de 27 edificios públicos, entre ellos los aeropuertos de Rosario y Sauce Viejo, los hospitales Cullen y del Centenario, y más de 20 escuelas que albergan a más de 16.500 estudiantes.

Las obras contemplan auditorías energéticas, mejoras en aislación térmica, instalación de doble vidriado hermético, iluminación LED, sistemas solares fotovoltaicos y climatización eficiente. Se espera reducir cerca del 40 % el consumo energético y más del 60 % las emisiones de gases de efecto invernadero en estos edificios.

Por otro lado, la Administración Provincial de Impuestos (API) amplió el monto máximo mensual para devoluciones de saldos a favor de Ingresos Brutos de $10 millones a $15 millones, beneficiando a las empresas santafesinas. Entre enero y octubre, la provincia recibió más de 1,5 millones de turistas y 4,6 millones de visitantes, en el marco de una estrategia para potenciar las economías regionales.

Finalmente, ante el avance de las lluvias y tormentas severas vinculadas al fenómeno climático El Niño, la EPE aplica protocolos de corte preventivo para proteger a la población y al personal que trabaja en zonas afectadas.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

Notas relacionadas