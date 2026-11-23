La provincia de Santa Fe avanza con un programa de renovación energética que contempla una inversión de 50 millones de euros para modernizar 27 edificios públicos. La iniciativa incluye hospitales, establecimientos educativos y aeropuertos, con el objetivo de disminuir el consumo eléctrico, incorporar fuentes renovables y mejorar las condiciones de funcionamiento de las instalaciones.

El proyecto, denominado Mejora Energética para Edificios Sostenibles e Inclusivos (MEESI), cuenta con financiamiento internacional de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y del Fondo Verde para el Clima. Según las estimaciones del programa, las intervenciones permitirían reducir cerca de un 40% el consumo energético y más de un 60% las emisiones de gases de efecto invernadero.

Recorridas técnicas y planificación de obras

En el marco del proyecto, representantes de la Agencia Francesa de Desarrollo y especialistas del programa internacional PEEB Cool realizaron una visita técnica a Rosario para evaluar las instalaciones que recibirán mejoras.

La delegación recorrió el Aeropuerto Internacional Rosario, dependencias de la Sede de Gobierno y establecimientos educativos. Además, mantuvo reuniones con funcionarios provinciales para analizar las condiciones de los edificios y coordinar las próximas etapas de implementación.

El financiamiento previsto se compone de 35 millones de euros provenientes de la AFD y otros 15 millones canalizados desde el Fondo Verde para el Clima.

La operación cuenta con respaldo de la Ley provincial 14.422, que autorizó al Poder Ejecutivo a contraer el empréstito correspondiente.

Hospitales, escuelas y aeropuertos incluidos

Entre las instalaciones contempladas aparecen los aeropuertos internacionales de Rosario y Sauce Viejo, los hospitales José María Cullen y Centenario, y más de 20 establecimientos educativos provinciales.

De acuerdo con la información difundida, las escuelas alcanzadas reciben diariamente a más de 16.500 estudiantes.

Las intervenciones previstas incluyen mejoras en la aislación térmica, colocación de ventanas con doble vidriado hermético, renovación de sistemas de iluminación, incorporación de tecnología LED y modernización de los equipos de climatización.

También se proyecta instalar sistemas solares fotovoltaicos que permitan generar parte de la electricidad utilizada en los edificios.

El aeropuerto de Rosario, uno de los puntos de intervención

Durante la recorrida por el Aeropuerto Internacional Rosario, los especialistas evaluaron alternativas para mejorar el rendimiento energético del edificio y analizaron la posibilidad de incorporar generación solar.

La subsecretaria de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Cecilia Mijich, explicó que el proyecto busca combinar el aprovechamiento de energías renovables con modificaciones estructurales destinadas a disminuir la demanda de electricidad.

Por su parte, el representante de la AFD, Gabriel Clautiaux, señaló que el trabajo contempla tanto la eficiencia de las instalaciones como la incorporación de fuentes renovables.

Modernización del sistema eléctrico provincial

En paralelo, la delegación internacional conoció el Plan de Medición Inteligente que desarrolla la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

Esta iniciativa, puesta en marcha en 2024, tiene como finalidad incorporar medidores que permitan registrar consumos a distancia, detectar irregularidades y avanzar hacia nuevas modalidades de facturación.

Según las proyecciones de la empresa, el programa facilitará el seguimiento del consumo eléctrico y permitirá optimizar tareas operativas.

Las próximas etapas del programa

Santa Fe y Córdoba fueron seleccionadas en Argentina para participar de la iniciativa internacional PEEB Cool, que promueve la eficiencia energética en edificios públicos.

En el caso santafesino, las obras forman parte de una planificación orientada a reducir gastos de funcionamiento y mejorar las condiciones ambientales de espacios utilizados por miles de personas.

Los porcentajes de ahorro energético y reducción de emisiones representan objetivos del programa. Los resultados definitivos dependerán de la ejecución de las intervenciones y de las mediciones posteriores.