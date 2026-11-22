Una película filmada en el paraje La Boca, al sur de Alto Verde, en la ciudad de Santa Fe, tendrá su estreno en el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER). El film, dirigido por Luciano Giardino, se basa en una leyenda local sobre un antiguo tesoro escondido.

Foto: Redes sociales

El proyecto comenzó en 2021 cuando Giardino participó de una convocatoria pública para conocer y fotografiar la zona de La Boca, un área isleña donde sus habitantes se dedican principalmente a la pesca, la apicultura y otras actividades vinculadas al río. Durante su visita, que se extendió por dos fines de semana, el director pudo conocer a los residentes y su modo de vida, que describió como “un lugar suspendido en el tiempo”.

En una peña local, Giardino entabló conversación con Francisco “Toli” López, un pescador octogenario cuya historia inspiró la película. López relató una anécdota familiar sobre un tío abuelo que encontró una olla con oro y plata en una isla cercana, tras observar una luz azul que se disparaba hacia el cielo. Según el relato, ese hallazgo permitió al tío abuelo mejorar su vida y mudarse, sin que se supiera más de él.

El director invitó a López a protagonizar la película, que plantea que el tesoro se perdió en el río y que, durante la sequía de 2022, sería el momento para recuperarlo. La historia combina el escepticismo de Giardino con la fe de López, y se desarrolla como una búsqueda que también involucra a Abel Marso, otro pescador y conocedor de la zona, quien en la película acompaña a López como un amigo.

El rodaje y la producción contaron con un equipo local y regional, con Gina Bonfanti y Baltasar Albrecht en la producción, y Baltasar Albrecht en la dirección de fotografía. La música y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Rodrigo Sánchez Mariño, mientras que el montaje fue realizado por Emilia Vergara y Luciano Giardino.

El film busca ofrecer una nueva mirada sobre el paisaje santafesino y sus historias, más allá de la leyenda del tesoro, mostrando la vida y cultura de quienes habitan La Boca. La película se presentará próximamente en el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, donde se espera que reciba atención por su enfoque local y su vínculo con la identidad regional.

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