El domingo 22 de noviembre, en el Gran Premio de Las Vegas, los pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto finalizaron en la quinta y sexta posición, respectivamente, contribuyendo con 18 puntos para la escudería Alpine.

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Este resultado representa la mejor actuación del equipo en la temporada 2026, tras una racha de seis carreras con escasa puntuación. El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, destacó el desempeño de ambos pilotos y la solidez mostrada durante la competencia.

Durante gran parte de la carrera, Gasly y Colapinto se mantuvieron entre los diez primeros puestos, con el francés incluso alcanzando momentáneamente el tercer lugar. Colapinto, por su parte, volvió a sumar puntos luego de seis grandes premios sin hacerlo y se destacó por una maniobra de doble adelantamiento simultáneo a los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, en la vuelta 12.

Briatore señaló que la carrera exigió mucha precisión y concentración, y valoró que el resultado brinda motivos para el optimismo y para celebrar en el equipo, que venía de una segunda mitad de temporada con resultados difíciles.

Con 18 puntos sumados en Las Vegas, Alpine mejora su imagen y se posiciona mejor en el campeonato, esperando mantener esta tendencia en las próximas competencias.

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