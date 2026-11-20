Buenos Aires se prepara para recibir un movimiento turístico sin precedentes durante el próximo fin de semana largo, según informó el Observatorio Turístico de la Ciudad. Se estima la llegada de más de 126 mil turistas nacionales e internacionales, con una ocupación hotelera promedio del 83%.

El Ente de Turismo porteño adelantó que este flujo de visitantes generará un impacto económico superior a los 40 mil millones de pesos. De acuerdo con las proyecciones, será el fin de semana largo con mayor afluencia turística en 2026, superando los registros de los períodos festivos anteriores.

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Durante el año, la ciudad recibió más de 1,18 millones de turistas en los 11 fines de semana largos transcurridos, frente al millón registrado en los diez recesos de 2025.

Agenda cultural y deportiva

La oferta para estos días incluye una variada agenda de eventos musicales, deportivos y gastronómicos. Entre las propuestas destacadas está República Folklore, que se realizará el sábado 21 y domingo 22 en el Parque de la Ciudad. Más de 50 artistas de distintas generaciones actuarán en cuatro escenarios, con figuras como Abel Pintos, Soledad, el Chaqueño Palavecino, Los Nocheros, Jorge Rojas y Cazzu.

El sábado 21 también se llevará a cabo la décima edición de la New Balance Milla Urbana, una carrera que reunirá a corredores amateurs y profesionales frente al Obelisco. La competencia incluirá modalidades individuales, postas mixtas y categorías infantiles.

En materia gastronómica, se realizará la segunda edición de Fugazzeta Fest en el Planetario Galileo Galilei, en Palermo. El evento contará con la participación de 12 pizzerías porteñas que ofrecerán distintas variedades de fugazzeta y otros platos típicos, además de clases de cocina y música en vivo.

Paralelamente, en la Plaza de las Naciones Unidas, en Recoleta, se desarrollará Cafecito BA, con más de 20 puestos de café y pastelería, actividades para toda la familia y espectáculos musicales.

Experiencias culturales y turísticas

Entre las actividades culturales, Mafalda Inmersiva ofrecerá una experiencia multisensorial en el Centro Cultural Recoleta, con salas temáticas que recrean el universo del dibujante Quino mediante proyecciones, realidad virtual y pantallas interactivas.

Los visitantes también podrán disfrutar de los atractivos tradicionales de la ciudad, como el Mirador Obelisco, paseos en catamarán por Puerto Madero y La Boca, y recorridos en el Bus Turístico por distintos barrios.

La Ciudad de Buenos Aires mantiene una oferta permanente con más de 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías, 150 museos y 18 estadios de fútbol. Además, fue elegida Capital Mundial del Deporte 2027 y lidera desde hace 15 años el ranking ICCA en América, lo que refleja su capacidad para organizar grandes eventos.

Para más información, se puede consultar la web oficial de turismo de la ciudad.

Fuente: parte de prensa oficial. Imagen ilustrativa.

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