Cena anual de la Cooperadora Policial reunió a 160 personas en Bombal
El miércoles 18 de noviembre se realizó la cena anual de la Cooperadora Policial de la Comisaría N° 10 de Bombal, que reunió a unas 160 personas en el Club Bombal Juniors.
Foto: Redes sociales
El encuentro comenzó a las 21:00 y ofreció un menú que incluyó chorizo, porkis, ensalada rusa, diversas ensaladas, bebidas y postre, con la modalidad de llevar vajilla completa. Durante la noche se sortearon más de 50 regalos donados por comercios locales.
Edgardo Sánchez, jefe de la Comisaría y asesor de la cooperadora, calificó la jornada como "espectacular" y destacó el respaldo de la comunidad y las instituciones de la localidad.
El presidente de la cooperadora, Carlos Rébora, recibió aportes económicos destinados a fortalecer el funcionamiento de la entidad. Entre ellos, se destacaron dos donaciones de 1.200.000 pesos cada una, una del senador provincial Germán Giacomino y otra del Banco Credicoop Cooperativo Limitado de Bombal. Además, el Corredor Vial N° 6 (Ruta 14) aportó 400.000 pesos.
Desde la organización resaltaron que parte de los alimentos servidos en la cena fueron donados por carnicerías, verdulerías y productores locales, lo que contribuyó al éxito del evento.
La Cooperadora Policial utiliza estos fondos para apoyar las actividades y necesidades de la Comisaría N° 10, que brinda servicios de seguridad a la comunidad de Bombal y zonas cercanas.
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