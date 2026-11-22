Rosario Central derrotó a Gimnasia de Mendoza por 3 a 1 el domingo 22 de noviembre en el estadio Gigante de Arroyito y se clasificó para los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.

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El equipo dirigido por Jorge Almirón tomó la delantera en el primer tiempo con goles de Jaminton Campaz a los 6 minutos, Enzo Copetti a los 8 y un autogol de Lautaro Carrera a los 40. Facundo Lencioni descontó para el visitante en tiempo de descuento del segundo tiempo.

El partido comenzó con un pase largo de Juan Giménez que Campaz aprovechó tras un error defensivo para abrir el marcador. Apenas dos minutos después, Campaz recuperó la pelota y asistió a Copetti para el segundo gol. El tercer tanto llegó luego de una jugada combinada entre Campaz y Vicente Pizarro que terminó en un autogol de Carrera.

En la segunda mitad, Rosario Central mantuvo el control del juego. Ángel Di María ingresó y estuvo cerca de anotar con un tiro de esquina que pegó en el palo. Sobre el final, Gimnasia descontó tras un rebote largo que Ledesma no pudo controlar.

Con esta victoria, Rosario Central suma diez partidos sin perder, con nueve triunfos y una igualdad. El equipo se prepara ahora para enfrentar a Barracas Central en los cuartos de final, nuevamente como local en el Gigante de Arroyito, con fecha y horario aún por confirmar.

Además, el club aseguró su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 al finalizar segundo en la Tabla Anual, lo que representa un incentivo adicional para el plantel en lo que resta de la temporada.

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