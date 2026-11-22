Santa Fe recordó este domingo 22 de noviembre el 240° aniversario del nacimiento del Brigadier General Estanislao López, en el marco de la Semana Invencible. La conmemoración incluyó el arrío de banderas en la Plaza 25 de Mayo, la tradicional marcha de las antorchas y un acto oficial en la Casa del Brigadier, ubicada en Avenida General López 2792.

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El evento contó con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente de la ciudad, Juan Pablo Poletti, el presidente del Instituto Lopeciano, Ariel Fernández, concejales y representantes de diversas instituciones y universidades.

Durante el homenaje, Ariel Fernández resaltó la importancia histórica de López para Santa Fe y el país. Lo definió como un defensor de la integridad provincial y un estadista que entendió que la organización nacional debía basarse en el respeto a la autonomía de las provincias y la igualdad jurídica de los pueblos. Fernández destacó que, bajo el liderazgo de López, Santa Fe pasó de ser un territorio periférico a un actor clave en la construcción constitucional argentina.

Por su parte, el intendente Poletti recordó que Estanislao López nació en un pequeño villorrio cercano al centro de la ciudad actual. Lo calificó como un guerrero americano y un pensador, que mantuvo vínculos con figuras históricas como Artigas, Rosas, Ramírez, Belgrano y San Martín. Además, Poletti vinculó el legado del Brigadier con los desafíos actuales de la gestión pública, especialmente en el contexto de la emergencia por el Fenómeno El Niño, y subrayó la necesidad de un Estado organizado para acompañar a las familias afectadas.

El gobernador Pullaro sostuvo que el legado de López trasciende Santa Fe y es fundamental para la construcción de un país federal. Destacó que el caudillo santafesino luchó por el federalismo y que sus ideales siguen vigentes. También valoró el trabajo de las fuerzas de seguridad y la capacidad de los santafesinos para superar dificultades. Pullaro convocó a mantener vivo el legado del Brigadier, afirmando que "se defiende todos los días" y que vive en cada santafesino.

La conmemoración formó parte de la Semana Invencible, una iniciativa provincial destinada a preservar la historia y el legado de Estanislao López, uno de los principales referentes de la identidad santafesina.

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