En Recreo, departamento La Capital, continúan las obras para ampliar y reforzar la red de agua potable que beneficiará a más de 13.400 habitantes. Desde la esquina de Córdoba y Crespo hacia el oeste, ya se instalaron 800 metros de cañerías como parte de un tramo total de 1.270 metros que mejorará la presión y el suministro.

La Cooperativa local, junto con cuadrillas y maquinaria, avanza en la colocación de conductos troncales en el centro de la ciudad. Esta intervención complementa trabajos previos realizados en Recreo sur, donde la red se extendió para abastecer el complejo educativo y el Centro de Tiro Deportivo construido para los Juegos Suramericanos.

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El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que la obra apunta a resolver la falta de presión de agua en las viviendas, permitiendo a las familias contar con agua segura para sus necesidades diarias y asegurando el servicio para la comunidad educativa del sur de la ciudad.

Enrico destacó además que la combinación del financiamiento provincial con la capacidad operativa de la Cooperativa y el municipio permite acelerar las soluciones para los vecinos. Por su parte, el senador por La Capital, Julio "Paco" Garibaldi, valoró que la ampliación mejora la calidad de vida y acompaña el crecimiento urbano.

El intendente de Recreo, Omar Colombo, señaló que la mejora en la presión del agua y la expansión de las redes eran demandas prioritarias para la ciudad y agradeció el apoyo del Gobierno Provincial para concretar el proyecto.

Desde la Secretaría de Agua y Saneamiento provincial, Leonel Marmiroli resaltó el trabajo conjunto entre Provincia y Cooperativa, que aportó personal, maquinaria y absorbió costos adicionales ante modificaciones técnicas en la obra.

El director provincial de Agua y Saneamiento, Abel Siebenhaar, informó que se readecuó el trazado de la red para evitar interferencias subterráneas y facilitar futuros trabajos de pavimentación.

La inversión total para esta ampliación y refuerzo supera los 239 millones de pesos. Además, en el departamento General López, la Provincia abrió ofertas para remodelar más de seis kilómetros de tendido de agua potable, con cinco propuestas en evaluación.

Por otro lado, la gestión provincial destina 2.600 millones de pesos a obras viales que incluyen alteos, alcantarillas y ripio a través de la Dirección Provincial de Vialidad.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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