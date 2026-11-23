El martes 24 de noviembre se retomará el juicio contra Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto”, en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de La Plata. La joven de 23 años está acusada de atropellar y causar la muerte del motociclista Rubén Walter Armand en un accidente ocurrido en abril de 2024.

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La audiencia comenzará a las 9:00 con los alegatos de la Fiscalía, a cargo del fiscal Martín Chiorazzi, y la querella, representada por los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando. Luego expondrán los defensores de Alvite: Flavio Gliemmo, Luisina Gliemmo y Santiago Irisarri, junto con la defensora oficial Raquel Ponzinibio, quien representa a Valentina Velázquez, señalada por su participación en la picada mortal.

El accidente se produjo en la madrugada del 12 de abril de 2024, en la intersección de las calles 13 y 522, cuando ambas jóvenes circulaban a alta velocidad y pasaron varios semáforos en rojo. En uno de esos cruces, Alvite embistió a Armand, quien falleció poco después debido al impacto.

Según los peritajes, Alvite conducía a aproximadamente 82 kilómetros por hora al momento del choque. La Fiscalía la acusa de homicidio simple con dolo eventual, lo que implica que habría asumido el riesgo de causar la muerte. La defensa, en cambio, busca que se reconfigure el delito a homicidio culposo, argumentando que no hubo intención de matar y que la joven intentó frenar y esquivar al motociclista.

Durante el juicio, Alvite pidió perdón y se mostró conmovida frente a la familia de la víctima. "Cargo con el peso de haber dejado una familia rota; es algo que nunca me imaginé que en mi vida me iba a pasar; lo sufro como si fuera el primer día", expresó.

Por su parte, Velázquez está imputada por conducción temeraria, vinculada a la picada en la que participaron ambas.

El debate comenzó el 2 de noviembre y con los alegatos se acercará a su etapa final, donde el tribunal deberá resolver la responsabilidad y la pena correspondiente, que podría oscilar entre ocho y 25 años de prisión para Alvite.

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