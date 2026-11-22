El uso de carteles con mensajes amenazantes se ha convertido en una estrategia recurrente de las bandas criminales de Rosario para involucrar a sus rivales en causas judiciales. Desde 2016 hasta 2026, se registraron cerca de sesenta mensajes públicos que no solo buscan intimidar, sino también generar expedientes judiciales contra otros grupos.

Foto: Redes sociales

El antecedente más antiguo data de agosto de 2016, cuando Ariel “Guille” Cantero, líder de Los Monos, amenazó telefónicamente a un juez. Posteriormente, en 2018, las amenazas evolucionaron a ataques con balas contra domicilios de jueces y edificios judiciales, sin necesidad de carteles. Sin embargo, ese mismo año apareció la modalidad de dejar mensajes escritos junto a víctimas o en lugares públicos, firmados con nombres falsos para desviar investigaciones.

Un caso emblemático fue el asesinato del prestamista Lucio Maldonado en noviembre de 2018, donde un cartel firmado por "Esteban Alvarado" buscó atribuir el crimen a Los Monos. Las investigaciones posteriores demostraron que se trató de una maniobra de "falsa bandera" con participación policial para incriminar a rivales, lo que llevó a la condena de Alvarado en 2022.

Los carteles también han servido para acusar a jefes narcos de colaborar con la policía, como ocurrió en 2020 con un mensaje dirigido a Alvarado. En 2022 y 2023, la interna de Los Monos continuó con mensajes escritos en panfletos y notas que sirvieron como pruebas en juicios, incluso cuando fueron dictados por presos desde cárceles.

La elección de blancos para colocar estos mensajes ha variado con el tiempo. Inicialmente se dirigían a tribunales y domicilios de jueces, pero luego se extendieron a escuelas, centros de salud, sedes municipales, medios de comunicación y espacios públicos. Ataques a escuelas durante elecciones legislativas en 2021 y en 2023 incluyeron carteles que buscaban generar denuncias y cobertura mediática, asegurando la apertura de causas judiciales.

En algunos casos, los mensajes apuntan directamente a investigadores y funcionarios públicos. En 2019 y 2023, carteles dirigidos a fiscales y funcionarios judiciales formaron parte de procesos que derivaron en suspensiones y denuncias.

En 2025 y 2026, los carteles continuaron señalando a miembros de bandas rivales, con mensajes que precedieron detenciones y medidas judiciales. La Policía Federal y la Fiscalía han utilizado estos mensajes como elementos probatorios en investigaciones contra integrantes de grupos criminales.

La estrategia de usar carteles para incriminar a adversarios y desviar investigaciones refleja una compleja dinámica entre bandas, fuerzas de seguridad y el sistema judicial en Rosario. El reciente juicio que condenó a perpetua a varios integrantes de Los Monos en noviembre de 2026 incluyó como prueba los mensajes escritos por ambas facciones para incriminarse mutuamente.

Este fenómeno muestra cómo la violencia y la intimidación se combinan con maniobras judiciales para sostener conflictos internos y afectar la labor de la Justicia en la región.

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