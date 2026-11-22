El domingo 22 de noviembre, en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, el piloto argentino Franco Colapinto protagonizó una maniobra destacada al superar simultáneamente a los dos monoplazas de McLaren, conducidos por Lando Norris y Oscar Piastri. El adelantamiento ocurrió en la vuelta 12, al inicio de la recta principal del circuito callejero estadounidense, finalizando en el frenaje de la curva 17.

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Colapinto había largado desde la novena posición y tras superar a su compañero de equipo, Pierre Gasly, descendió hasta el puesto 11, ubicado detrás de los autos de Ferrari y McLaren. En medio de una carrera con constantes cambios de posición debido al nuevo reglamento energético de 2026, Norris y Piastri disputaban rueda a rueda a la salida de una curva cuando el argentino aprovechó un espacio libre para adelantar a ambos en una sola maniobra.

La acción fue captada desde la cámara a bordo del monoplaza de Norris, mostrando la precisión de la trayectoria elegida por Colapinto. Tras este avance, el piloto de Alpine se mantuvo dentro de la zona de puntos durante el resto de las 50 vueltas y finalizó en el sexto lugar, sumando ocho unidades para su escudería y alcanzando su mejor resultado histórico en la categoría.

Por su parte, Norris y Piastri lograron recuperarse y completaron el podio, escoltando al ganador Max Verstappen. Este resultado refuerza la presencia de Colapinto en la Fórmula 1 y su capacidad para competir en el nivel más alto del automovilismo mundial.

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