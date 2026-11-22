En la madrugada del domingo, alrededor de las 3:30, personal del Comando Radioeléctrico detuvo a un joven de 19 años y notificó a una adolescente de 17 tras evadir un control policial en el centro de Venado Tuerto.

El hecho se registró en calle 25 de Mayo, entre Belgrano y San Martín, cuando los efectivos intentaron identificar una motocicleta Keller sin patente. Los ocupantes huyeron ingresando en contramano por el vallado de la Plaza San Martín.

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La persecución terminó en la intersección de Maipú y Belgrano, donde la menor se resistió a la identificación y al traslado por parte de la policía.

La Fiscalía en turno intervino en el caso, ordenando la formación de causa por resistencia a la autoridad para la adolescente y la detención formal del joven bajo la misma calificación legal.

Fuente: parte de prensa oficial.