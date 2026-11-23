El lunes 23 de noviembre, en el barrio porteño de Parque Chacabuco, la Policía de la Ciudad detuvo a dos hombres tras un robo en un departamento ubicado en la calle Dávila al 1100.

Foto: Redes sociales

Los detenidos ingresaron a la vivienda en un tercer piso mediante una edificación lindera y luego descendieron por el balcón con una mochila que contenía objetos sustraídos. Un vecino observó la situación y comenzó a perseguirlos.

Oficiales de la Comisaría Vecinal 7B, que realizaban una recorrida preventiva, interceptaron a uno de los sospechosos cuando intentaba subir a un Fiat Cronos estacionado cerca del lugar. El otro fue detenido en la avenida Carabobo al 1200.

En la mochila secuestrada se encontró una notebook. Al verificar los datos de uno de los arrestados, de 35 años y oriundo de Valparaíso, Chile, se constató que tenía un pedido de captura internacional emitido por Interpol.

Este hombre está acusado en Brasil por tres robos similares cometidos en la ciudad de Volta Redonda, Estado de Río de Janeiro, entre septiembre de 2022 y enero de 2023. En uno de esos hechos, también se le imputa la sustracción de un arma a un oficial de policía local.

El pedido de captura fue ordenado el 26 de junio de 2023 por el Juzgado Federal 2 de Volta Redonda, donde está imputado por asociación ilícita, hurto agravado, comercialización ilegal de armas y lavado de activos.

Ambos detenidos quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 23, a cargo de la jueza Laura Faviana Kvitko. Además, se dispuso el secuestro del vehículo, la mochila y la notebook incautados durante el operativo.

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