Una mujer de 60 años fue encontrada muerta el domingo por la mañana en un canal de riego en la localidad de Contraalmirante Guerrico, en la provincia de Río Negro.

Foto: Redes sociales

El hallazgo motivó la activación inmediata de un operativo policial y judicial. La Fiscalía de General Roca abrió una investigación por un posible femicidio, lo que permite realizar análisis específicos para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 54° de Guerrico, con apoyo de la Comisaría 6° de Allen, además de peritos del Gabinete de Criminalística. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de General Roca, donde se le realizará una autopsia que será clave para determinar la causa de muerte.

Horas después del hallazgo, la Fiscalía ordenó allanamientos y la toma de declaraciones para reunir pruebas que ayuden a reconstruir los últimos movimientos de la víctima y avanzar en la investigación.

Por el momento, las autoridades no confirmaron oficialmente la causa del fallecimiento, y continúan las diligencias para esclarecer si se trata de un femicidio.

El caso se suma a una serie de investigaciones en la región que buscan dar respuesta a hechos de violencia contra las mujeres.

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