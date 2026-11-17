La cantante Lourdes Fernández, integrante del grupo Bandana, declaró el martes 17 de noviembre en el juicio oral contra su ex novio Leandro García Gómez, acusado de violencia de género en su contra. El caso se originó en el barrio porteño de Palermo a fines de octubre de 2025.

Foto: Redes sociales

Fernández se presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Número 11 de la Ciudad de Buenos Aires, donde también testificaron otros testigos. La artista no denunció formalmente ni es querellante en el proceso, y no cuenta con representación legal en el debate.

Al salir del tribunal, Lourdes Fernández expresó sentirse "muy triste" por la situación y destacó el trabajo de los investigadores. "Quiero felicitar a la Justicia y espero que hagan lo mismo con casos que no sean mediáticos. Solo quiero decir no a la violencia", afirmó.

Sobre su relación con García Gómez, dijo: "Es alguien a quien yo quise mucho. Nunca pensé estar en esta situación, es una pesadilla". Añadió que, aunque intenta recordar los momentos buenos, la relación incluyó agresiones que fueron desde insultos hasta empujones.

La cantante también reconoció sentir culpa por no haberse ido antes y describió el proceso como complejo: "Siento culpa porque me podría haber ido. Es un proceso y comprendo a quienes no lo entienden".

García Gómez está detenido en la cárcel de Ezeiza desde su arresto el 23 de octubre de 2025, cuando la Policía de la Ciudad ingresó a su departamento en Palermo tras una denuncia de privación ilegítima de la libertad realizada por la madre de Fernández. En el allanamiento, la cantante fue encontrada en estado de vulnerabilidad, mientras que el acusado estaba escondido en un armario.

El imputado enfrenta cargos por lesiones leves, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas. En la primera audiencia se negó a declarar y podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión si es condenado.

La Cámara del Crimen acreditó que Fernández fue víctima de alto riesgo y que los hechos ocurrieron, a pesar de que ella no promovió la acción penal. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema señaló indicios de una percepción deficitaria del riesgo por parte de la víctima, vinculada a la naturalización de la violencia. Se describió el caso como un "entrampamiento vincular atravesado por una situación de violencia de género de larga data que actualmente sería invisibilizada por la entrevistada".

El juicio comenzó a principios de noviembre y continúa en curso.

Notas relacionadas