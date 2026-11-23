Santa Fe retira 900 bienes secuestrados de tribunales de Familia
El Gobierno de Santa Fe retiró esta semana alrededor de 900 elementos secuestrados en distintas causas penales de la sede del Poder Judicial ubicada en Urquiza 2463, donde funcionan los Juzgados y Tribunales de Familia.
El operativo estuvo a cargo de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) y se realizó en el marco de un convenio firmado entre el Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Provincia.
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Matías Figueroa Escauriza, secretario de Gestión de Registros Provinciales, explicó que los bienes retirados corresponden a secuestros realizados antes de la vigencia de la Ley de Aprad, por lo que se está realizando un proceso de transición para ordenar y clasificar estos efectos.
"Estamos retirando unos 900 efectos vinculados a varias causas penales para liberar espacio y ordenar el almacenamiento", indicó el funcionario. Entre los objetos se encuentran mochilas, cascos, electrodomésticos y dispositivos tecnológicos.
Los elementos serán revisados para determinar su estado y destino. Según Figueroa Escauriza, la mayoría de los bienes será destruida, mientras que aquellos que puedan reutilizarse serán donados a instituciones. Otros serán reciclados para evitar que vuelvan al mercado ilegal.
El subsecretario de Aprad, Hernán Matich, y el director de la agencia, Martín Domene, también participaron del operativo.
La Aprad es una entidad autárquica dependiente de la Secretaría de Gestión de Registros Provinciales del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, creada en 2016 por Ley Nº 13.579. Su función es administrar los bienes secuestrados en causas judiciales vinculadas a delitos o contravenciones, con el objetivo de darles un uso social.
Los bienes pueden ser variados, desde vehículos hasta insumos informáticos, joyas y muebles. El destino de cada uno se define según la ley, pudiendo ser entregados a fuerzas de seguridad, instituciones educativas o asistenciales, rematados o destruidos.
Este operativo forma parte de un plan más amplio de reordenamiento que también se lleva adelante en comisarías y depósitos provinciales y judiciales.
Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.
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