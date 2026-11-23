El Gobierno de Santa Fe retiró esta semana alrededor de 900 elementos secuestrados en distintas causas penales de la sede del Poder Judicial ubicada en Urquiza 2463, donde funcionan los Juzgados y Tribunales de Familia.

El operativo estuvo a cargo de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) y se realizó en el marco de un convenio firmado entre el Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Provincia.

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Matías Figueroa Escauriza, secretario de Gestión de Registros Provinciales, explicó que los bienes retirados corresponden a secuestros realizados antes de la vigencia de la Ley de Aprad, por lo que se está realizando un proceso de transición para ordenar y clasificar estos efectos.

"Estamos retirando unos 900 efectos vinculados a varias causas penales para liberar espacio y ordenar el almacenamiento", indicó el funcionario. Entre los objetos se encuentran mochilas, cascos, electrodomésticos y dispositivos tecnológicos.

Los elementos serán revisados para determinar su estado y destino. Según Figueroa Escauriza, la mayoría de los bienes será destruida, mientras que aquellos que puedan reutilizarse serán donados a instituciones. Otros serán reciclados para evitar que vuelvan al mercado ilegal.

El subsecretario de Aprad, Hernán Matich, y el director de la agencia, Martín Domene, también participaron del operativo.

La Aprad es una entidad autárquica dependiente de la Secretaría de Gestión de Registros Provinciales del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, creada en 2016 por Ley Nº 13.579. Su función es administrar los bienes secuestrados en causas judiciales vinculadas a delitos o contravenciones, con el objetivo de darles un uso social.

Los bienes pueden ser variados, desde vehículos hasta insumos informáticos, joyas y muebles. El destino de cada uno se define según la ley, pudiendo ser entregados a fuerzas de seguridad, instituciones educativas o asistenciales, rematados o destruidos.

Este operativo forma parte de un plan más amplio de reordenamiento que también se lleva adelante en comisarías y depósitos provinciales y judiciales.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.