Un joven de 19 años fue agredido violentamente en un kiosco de San Antonio de Padua, partido de Merlo, el pasado fin de semana, según informaron fuentes vinculadas al caso. La víctima, identificada como Santiago, se encontraba con un amigo cuando un menor de 17 años, jugador de rugby, lo atacó por la espalda sin mediar palabra.

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El agresor golpeó a Santiago en la cabeza, provocando que cayera inconsciente al suelo. El ataque fue registrado por la cámara de seguridad del comercio, que mostró cómo amigos del atacante rodearon a la víctima, impidiendo que alguien lo asistiera.

Pablo, padre de Santiago, relató que no hubo discusión previa ni provocación alguna. Según su versión, el motivo del ataque estaría vinculado a que su hijo habría iniciado una relación con la ex pareja del agresor, conocido en el barrio.

El padre detalló que el primer golpe fue contundente, impactando entre la nuca y la sien, lo que causó la pérdida inmediata de conocimiento de Santiago. Además, comentó que habló con la madre del agresor, quien le informó que el joven de 17 años tiene antecedentes de conductas violentas similares.

En cuanto al estado de salud de la víctima, Pablo indicó que tras realizar estudios médicos, Santiago se encuentra en reposo, con tratamiento de hielo, calmantes y antiinflamatorios. "Lo que más me tranquiliza es tener a mi hijo bien y a mi lado", expresó.

El padre también recordó el caso de Fernando Báez Sosa, otro joven víctima de violencia vinculada al rugby, y lamentó que no se hayan aprendido lecciones de esa tragedia.

Respecto a la denuncia, Pablo informó que la presentación formal ante la fiscalía se realizará el martes 24 de noviembre, debido al feriado del lunes 23.

El hecho se encuentra en investigación por las autoridades judiciales de Merlo.