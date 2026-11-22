Un hombre de 46 años, identificado como Víctor Zabala y conocido como “Toco”, falleció el domingo 22 de noviembre por la tarde tras ser baleado en barrio San Lorenzo, en la ciudad de Santa Fe.

Foto: Redes sociales

El ataque ocurrió en inmediaciones de General López al 4100, donde Zabala recibió heridas de arma de fuego que le provocaron la muerte, según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad.

Zabala había sido víctima de otro ataque con arma de fuego el 9 de octubre en la zona de Amenábar al 4600, también en Santa Fe. En esa ocasión, recibió tres disparos: uno en el brazo derecho, otro en la axila y un tercero en la pierna izquierda. En el mismo hecho perdió la vida otra persona, identificada como Emilio Coronel.

El fallecido tenía antecedentes policiales por amenazas simples y abuso de armas, delitos por los cuales estuvo detenido en 2017. Además, era conocido por su vinculación con la barrabrava del club Colón años atrás. Su nombre había ganado notoriedad pública en febrero de 2006, cuando fue registrado armado con un arma blanca en una tribuna del estadio Brigadier Estanislao López durante un partido de Colón.

El homicidio de Zabala es investigado por las autoridades policiales, que trabajan para esclarecer el motivo y los responsables del ataque.

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