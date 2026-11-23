Una explosión seguida de un incendio en un local de comidas rápidas en Ezpeleta, partido de Quilmes, dejó siete personas heridas durante los festejos por el 154° aniversario de la localidad, el lunes 23 de noviembre por la noche.

Foto: Redes sociales

El incidente ocurrió cerca de las 22:30 en la zona de Centenario y Bogotá, mientras se desarrollaba un espectáculo musical que debió ser interrumpido para evacuar el lugar ante la aparición de una gran llamarada.

Entre los heridos, Nahuel Aguilar, de 32 años, sufrió quemaduras en casi el 50% de su cuerpo, principalmente en torso, brazos y parte del rostro. Fue internado en grave estado en el Hospital de Quilmes, donde evalúan su traslado a un centro de mayor complejidad. Según testigos, Aguilar estaba cambiando las garrafas en el comercio cuando una de ellas explotó.

Morena Anael Quinteros, de 19 años, también fue trasladada al Hospital de Quilmes con quemaduras en el rostro y una herida cortante en el brazo derecho. Su hermano, Leandro Hernán Quinteros, resultó con una herida cortante en la pierna izquierda y lesiones leves.

Victoria Valensuela, de 22 años, sufrió lesiones por astillas de vidrio en la zona ocular, un corte en el cuero cabelludo y una crisis nerviosa. Además, una niña de 11 años fue llevada al hospital por una lesión cortante en el cuero cabelludo.

Dos mujeres más resultaron afectadas: Vanesa Mabel Pucheta presentó un leve zumbido en el oído y fue asistida en el lugar sin necesidad de traslado, mientras que Margarita Isabel Gutiérrez, de 73 años, fue derivada a la Clínica Santa Clara para evaluación médica.

El cuerpo de Bomberos de Quilmes inició en la mañana del martes 23 los peritajes para determinar el origen de la explosión y las causas que provocaron el incendio. Las autoridades continúan investigando el hecho que alteró la celebración en Ezpeleta y mantiene a la comunidad atenta a la evolución de los heridos.

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