El lunes 23 de noviembre, alrededor de las 11:30, fue hallado sin vida el cuerpo de Támara Ladino, la mujer de 29 años que desapareció tras un accidente náutico ocurrido el domingo por la tarde en aguas cercanas a Alejandra, en el departamento San Javier, noreste de Santa Fe.

Foto: Redes sociales

El siniestro tuvo lugar el domingo 22 de noviembre, cerca de las 15:30, a unos 1.000 metros frente al camping de Alejandra. Una lancha de paseo que transportaba a seis personas —tres adultos y tres menores— impactó contra un tronco sumergido, lo que provocó que la embarcación perdiera estabilidad y todos sus ocupantes cayeran al río.

Ladino, oriunda de Calchaquí, viajaba en la proa y desapareció bajo el agua tras la caída. Otra mujer que iba a bordo sufrió lesiones derivadas del accidente.

La búsqueda se reanudó el lunes a las 6:00 con un operativo coordinado por el jefe de la Unidad Regional XIV. Participaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de Alejandra, embarcaciones de la Prefectura Naval Argentina y vecinos que colaboraron con sus propias lanchas.

Durante la mañana se sumaron buzos tácticos y drones para ampliar el rastrillaje en la zona del accidente. Finalmente, a las 11:30, las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de la joven, que era buscada desde la tarde del domingo.

El operativo se mantuvo activo hasta encontrar a Ladino, mientras se continúa investigando las circunstancias del accidente y el estado de los demás ocupantes de la embarcación.

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