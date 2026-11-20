La Municipalidad de Santa Fe puso en marcha el Munibús Educativo para garantizar la continuidad escolar de los niños evacuados por la crecida del río Paraná. El viernes 20 de noviembre, cerca de 30 niños y adolescentes alojados en el Centro de Asistencia Integral N° 1 de Alto Verde utilizan este servicio que los traslada a sus escuelas tanto por la mañana como por la tarde.

Foto: Redes sociales

El dispositivo surgió tras detectar que varios chicos habían dejado de asistir a clases luego de ser evacuados. Alicia Barletta, secretaria de Educación municipal, explicó que los trabajadores recorren los módulos del centro de asistencia, golpean las puertas y convocan a los niños para que se preparen y suban al colectivo.

El Munibús no espera a que los niños estén listos, sino que los busca directamente en sus alojamientos. Además, el transporte incluye a los más pequeños que asisten a jardines de infantes, quienes viajan acompañados por sus padres.

La iniciativa también abarca a las familias alojadas en el Centro de Asistencia Integral N° 2 de Colastiné Sur, donde los niños pueden llegar caminando a sus escuelas debido a la proximidad.

Barletta destacó que la respuesta de los estudiantes fue positiva y que muchos estaban entusiasmados por volver a clases y reencontrarse con sus compañeros. Para algunos, el viaje en colectivo fue una experiencia nueva.

Además del traslado, en los centros de asistencia se organizan actividades educativas para apoyar las tareas escolares, junto con propuestas culturales y deportivas para los niños y adolescentes afectados por la emergencia.

Esta medida busca minimizar el impacto de la evacuación en la educación de los niños y mantener la rutina escolar en medio de la situación de emergencia por la crecida del Paraná.

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