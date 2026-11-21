Santa Fe cierra preventivamente el Paseo de los Pescadores por crecida
La Municipalidad de Santa Fe anunció el cierre preventivo del Paseo de los Pescadores, ubicado en la Costanera Oeste, durante la mañana del sábado 21 de noviembre. La medida responde a la crecida del río Paraná, vinculada al fenómeno de El Niño, que ha elevado el nivel de la laguna Setúbal y generado acumulación de camalotes y otros materiales en el sector.
Foto: Redes sociales
El aumento del caudal y la velocidad de la corriente incrementan los riesgos para quienes transitan o permanecen en el paseo, especialmente por la posibilidad de caídas al agua. Por esta razón, personal municipal colocará un vallado para restringir el acceso y garantizar la seguridad de vecinos y visitantes.
La restricción se mantendrá mientras persistan las condiciones que generan peligro y será levantada una vez que la situación se normalice, según indicaron desde el municipio. Además, se solicitó a la población respetar la señalización y evitar ingresar al área durante el cierre.
Esta medida preventiva se suma a otras acciones que se llevan adelante en la región para mitigar los efectos de la crecida del Paraná, que afecta a distintos sectores y localidades cercanas. La evolución del nivel del río y las condiciones climáticas serán monitoreadas para definir los pasos a seguir.
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