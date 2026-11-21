La Municipalidad de Santa Fe anunció el cierre preventivo del Paseo de los Pescadores, ubicado en la Costanera Oeste, durante la mañana del sábado 21 de noviembre. La medida responde a la crecida del río Paraná, vinculada al fenómeno de El Niño, que ha elevado el nivel de la laguna Setúbal y generado acumulación de camalotes y otros materiales en el sector.

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El aumento del caudal y la velocidad de la corriente incrementan los riesgos para quienes transitan o permanecen en el paseo, especialmente por la posibilidad de caídas al agua. Por esta razón, personal municipal colocará un vallado para restringir el acceso y garantizar la seguridad de vecinos y visitantes.

La restricción se mantendrá mientras persistan las condiciones que generan peligro y será levantada una vez que la situación se normalice, según indicaron desde el municipio. Además, se solicitó a la población respetar la señalización y evitar ingresar al área durante el cierre.

Esta medida preventiva se suma a otras acciones que se llevan adelante en la región para mitigar los efectos de la crecida del Paraná, que afecta a distintos sectores y localidades cercanas. La evolución del nivel del río y las condiciones climáticas serán monitoreadas para definir los pasos a seguir.

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