El viernes 20 de noviembre, el Centro de Monitoreo de la Provincia de Santa Fe informó que el río Paraná en el departamento San Lorenzo supera en 18 centímetros el nivel de alerta, aunque se mantiene 32 centímetros por debajo del nivel que implicaría evacuaciones.

El seguimiento permanente de las condiciones del río y las zonas costeras del corredor ribereño continúa activo, según indicaron desde el organismo provincial.

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Hasta el mediodía de este viernes, no se registraron personas evacuadas ni autoevacuadas en el departamento, según el relevamiento actualizado por Protección Civil.

Las autoridades recomendaron a quienes desarrollan actividades en sectores ribereños mantenerse informados sobre la evolución del río y adoptar medidas preventivas. Además, instaron a evitar el ingreso a zonas costeras anegadas y a extremar los cuidados en actividades náuticas y recreativas.

En caso de emergencias, se recordó que se puede contactar al 911, mientras que para urgencias médicas está disponible el 107.

Por otro lado, el gobernador Maximiliano Pullaro presentó un proyecto ante la Legislatura para reglamentar el artículo 32 de la nueva Constitución Provincial, aunque no se detallaron aspectos vinculados directamente a la situación hídrica.

Desde el inicio de la gestión de Pullaro, la Provincia retiró vehículos en desuso de 19 depósitos para evaluar su destino, que puede incluir conservación, remate, donación o compactación, según informaron fuentes oficiales.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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