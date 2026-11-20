La Municipalidad de Santa Fe dispone de seis refugios temporales que pueden habilitarse de inmediato para alojar a unas 200 personas en caso de emergencias por lluvias intensas o avance del río Paraná sobre la ciudad. Así lo confirmó el intendente Juan Pablo Poletti el viernes 20 de noviembre.

Foto: Redes sociales

Actualmente, la ciudad mantiene activos dos centros de asistencia integral (CAI) donde permanecen 292 personas evacuadas por la crecida del río, y trabaja en la apertura de un tercer centro. Además, el municipio cuenta con otros 15 refugios conveniados que podrían utilizarse si la situación lo requiere.

Según explicó Poletti, los refugios temporales están destinados a brindar alojamiento transitorio ante situaciones puntuales, como anegamientos por lluvias fuertes que obliguen a trasladar a vecinos de sus hogares por un corto período. Esto difiere de los CAI, que reciben a familias que deben permanecer fuera de sus viviendas durante períodos prolongados, como ocurre en barrios afectados por la crecida, por ejemplo en la zona de la Vuelta del Paraguayo.

El intendente señaló que la ciudad se prepara también para lluvias intensas de alto volumen en cortos períodos, conocidas como lluvias convectivas. Actualmente, las precipitaciones son moderadas, de entre cinco y doce milímetros, pero se prevé que puedan aumentar. En ese contexto, advirtió que el agua podría demorar en escurrir debido a la cantidad de compuertas cerradas y las dificultades en el bombeo.

Por ello, el municipio busca mantener disponibles tanto los centros de asistencia para evacuaciones prolongadas como los refugios temporales para responder con rapidez ante anegamientos en distintos barrios. La activación de estos espacios se realiza coordinando el traslado de los vecinos afectados hasta que puedan regresar a sus hogares.

La preparación incluye la posibilidad de "apretar un botón" para abrir los refugios de forma inmediata, según indicó el intendente, en un marco de asistencia continua a las familias afectadas por la crecida del Paraná.

La situación hídrica en Santa Fe sigue siendo monitoreada, mientras se mantienen las medidas para mitigar el impacto de las lluvias y el aumento del nivel del río.

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