Los Brujos, banda emblemática del rock alternativo argentino, lanzaron el viernes 20 de noviembre su nuevo álbum en vivo titulado “#TeatroBeatCore”. El disco reúne 15 canciones que recorren distintas etapas de su trayectoria y reflejan su estilo característico.

El material fue editado y distribuido por PopArt Discos y propone un sonido directo y eléctrico que incluye temas clásicos como “Kanishka”, “La Bomba”, “Aguaviva” y “Psicosis Total”. Estas canciones forman parte de la identidad sonora que posicionó a Los Brujos como referentes de la escena nacional.

Una de las particularidades del álbum es la participación de músicos invitados vinculados a diferentes generaciones del rock argentino. Fran Bochatón, de Peligrosos Gorriones, colabora en “Cachorro de Tierra”; Nikka Lorach aporta en “Kanishka” y “Mi Papi no te quiere”; y Tweety González suma sintetizadores en “Gagarín”. Además, Morticia Flowers, cantante y artista visual de la formación original, regresa para compartir voces en este registro.

Estas colaboraciones amplían la propuesta musical del grupo sin perder la fuerza y el espíritu experimental que los caracteriza, manteniendo vigente su apuesta por romper estructuras dentro del rock.

Formados en 1988 en Turdera, Buenos Aires, Los Brujos fueron protagonistas de la renovación del rock nacional en los años noventa con un estilo denominado beatcore, que combina punk, grunge y sonidos beat de los sesenta. Su paso por espacios emblemáticos del circuito under, como Cemento y Parakultural, contribuyó a consolidar su identidad artística.

A lo largo de su carrera, trabajaron junto a figuras como Daniel Melero y Gustavo Cerati, y compartieron escenarios con bandas internacionales como Nirvana, Iggy Pop y Beastie Boys. Entre sus discos más destacados se encuentran “Fin de Semana Salvaje”, “San Cipriano” y “Guerra de Nervios”. En 2014 regresaron con “PONG”, que marcó su vuelta discográfica y a los escenarios.

Actualmente, la banda está integrada por Alejandro Alaci, Gabriel Guerrisi, Fabio “Rey” Pastrello, Quique Ilid y Goyo Martínez. Con “#TeatroBeatCore”, Los Brujos reafirman su vigencia y su potencia escénica a través de un registro en vivo que recupera su historia y su particular universo musical.