La Municipalidad de Santa Fe confirmó la detección del mosquito transmisor del dengue en diez barrios de la ciudad durante la semana epidemiológica 45, que abarcó del 10 al 17 de noviembre.

Foto: Redes sociales

El monitoreo entomológico semanal, que incluye el control de ovitrampas distribuidas en distintos sectores, detectó huevos del mosquito en ocho barrios: Coronel Dorrego, Altos del Valle, Loyola Sur, Atilio Rosso, Pro Adelanto Barranquitas, Los Hornos, J.B. Alberdi y Chalet.

Además, las trampas para capturar mosquitos adultos arrojaron resultados positivos en Guadalupe Oeste y Sargento Cabral.

Desde la Municipalidad aclararon que no se registran casos positivos de dengue en la ciudad, pero la presencia del vector llevó a reforzar las acciones de prevención y promoción. Entre las actividades se incluyen descacharrados asistidos, campañas de concientización en espacios públicos, ferias, eventos y talleres en escuelas.

El sistema de monitoreo cuenta con 60 ovitrampas distribuidas en distintos barrios y funciona en convenio con el Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral.

Ante la detección del mosquito, las autoridades municipales recomiendan vaciar recipientes que acumulen agua, limpiar desagües y canaletas regularmente, y prestar especial atención a bebederos de animales, floreros, baldes, piletines y tanques, especialmente después de lluvias.

También sugieren el uso de espirales e insecticidas dentro de las viviendas, mantener patios y jardines limpios y desmalezados, colocar telas mosquiteras en aberturas y en desagües, y facilitar el acceso a los equipos municipales que realizan descacharrados asistidos.

El municipio prioriza estas acciones en los barrios donde se detectó mayor actividad del mosquito. Los trabajadores encargados están debidamente identificados, y los vecinos pueden consultar sobre las visitas a través de la línea gratuita 0800 777 5000.

Por último, se recomienda a la población retirar el agua acumulada tras lluvias o en días de altas temperaturas y consultar al médico ante la aparición de síntomas compatibles con dengue, evitando la automedicación.