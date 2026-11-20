El viernes 20 de noviembre, especialistas argentinos destacaron el avance de la cirugía robótica en el campo de la traumatología, especialmente en los reemplazos articulares. Esta tecnología combina inteligencia de datos, planificación personalizada y alta precisión para optimizar los procedimientos quirúrgicos.

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En el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), que este año cumple 100 años, se incorporó el robot quirúrgico CORI. Esta plataforma permite comparar la cirugía tradicional con la asistida por robótica, mostrando beneficios en la precisión milimétrica adaptada a la anatomía de cada paciente.

El uso de CORI contribuye a una mejor colocación de implantes, preservando tejidos sanos y favoreciendo una recuperación más rápida y confortable. Además, no requiere tomografías previas obligatorias, lo que evita estudios adicionales para los pacientes.

El Dr. Guillermo Arce, especialista en Ortopedia y Traumatología, señaló que la tecnología potencia el trabajo del equipo médico sin reemplazar el criterio clínico y la experiencia del cirujano. Destacó que la precisión robótica reduce el daño en músculos, tendones y ligamentos, minimiza el dolor postoperatorio y el sangrado durante la cirugía.

Por su parte, el Dr. Juan Pablo Previgliano explicó que la plataforma genera información en tiempo real para evaluar la posición de los implantes, la tensión ligamentaria y la biomecánica articular antes de realizar los cortes definitivos. Esto permite adaptar la cirugía a la anatomía real de cada paciente.

Los especialistas indicaron que esta precisión puede traducirse en mayor movilidad, una prótesis que se siente más natural y una menor necesidad de cirugías de revisión, ya que la alineación exacta distribuye mejor las cargas mecánicas sobre el implante.

La incorporación de la cirugía robótica en Argentina representa un avance significativo para la ortopedia y la traumatología, con impacto directo en la calidad de vida de los pacientes que requieren reemplazos articulares.