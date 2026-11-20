La violencia digital afecta principalmente a mujeres, niñas y adolescentes, advirtieron Laura Sánchez, madre de Ema Bondaruk e impulsora de la Ley EMA, y la diputada provincial Celia Arena durante una entrevista realizada el viernes 20 de noviembre.

Foto: Redes sociales

Sánchez señaló que nueve de cada diez víctimas de violencia digital son mujeres, niñas y adolescentes. Enfatizó que esta problemática no se limita al uso de nuevas tecnologías, sino que está relacionada con patrones culturales que reproducen desigualdades y diversas formas de violencia de género.

La madre de Ema Bondaruk explicó que hay una cultura que permite que varones, incluso adolescentes, utilicen herramientas de inteligencia artificial para manipular fotografías de otras personas, generando imágenes íntimas falsas. “Para que un chico de 14 años cree una imagen y quiera venderla tiene que saber que hay un comprador y de algún lado lo aprendió”, afirmó Sánchez.

Por su parte, la diputada Celia Arena destacó que, aunque las imágenes puedan ser falsas, el daño que generan es real. Arena resaltó que la Ley EMA busca ofrecer herramientas de prevención y acompañamiento en las escuelas para abordar el consentimiento, la violencia digital y el uso responsable de las tecnologías.

Además, la legisladora informó que se presentó un proyecto para modificar el Código de Faltas de Santa Fe e incluir sanciones específicas para la violencia digital, incluyendo la difusión de imágenes manipuladas con inteligencia artificial. Las medidas previstas contemplan multas, arrestos y talleres de responsabilización para los infractores.

Sánchez también remarcó que la implementación de la Ley EMA es un desafío para la provincia, ya que actualmente no existen protocolos claros para intervenir en casos de violencia digital en el ámbito escolar. Reclamó capacitación para docentes, talleres para familias y un trabajo conjunto entre escuelas, Estado y organizaciones sociales.

La activista sostuvo que la respuesta a esta problemática no debe limitarse al castigo, sino que debe incluir la reparación del daño y el acompañamiento tanto de las víctimas como de quienes ejercen violencia. “Lo que necesitamos es educación digital, herramientas para poder habitar estos territorios que nos enseñen”, concluyó.

Finalmente, Sánchez insistió en que la prevención de la violencia digital es una responsabilidad compartida y que las familias no pueden enfrentar solas los riesgos de las plataformas digitales. “La educación es el primer paso hacia la prevención”, afirmó.

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