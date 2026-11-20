La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe detuvo a dos hombres en Rosario vinculados a un robo violento cometido el 23 de septiembre contra un hombre de 83 años en su vivienda de calle Casilda al 2000.

Durante el hecho, dos agresores ingresaron al domicilio, ataron y golpearon a la víctima, y sustrajeron cerca de un millón y medio de pesos en efectivo, herramientas y documentación personal.

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La investigación, a cargo de la Brigada Operativa de Respuesta Inmediata (BORI), utilizó el sistema Lince, una herramienta de inteligencia artificial del Gobierno provincial, para analizar imágenes de cámaras de seguridad. Esto permitió reconstruir el recorrido de una camioneta Renault Oroch gris que habría sido utilizada por los autores.

El vehículo fue seguido hasta la zona de Carriego y Santa Fe, donde se registró el descenso de al menos tres personas que ingresaron a una vivienda. Esta información llevó a la realización de dos allanamientos en domicilios de calles Carriego al 700 y Calandria al 100 bis.

En los procedimientos, la PDI detuvo a Thiago Mijael S., de 18 años, y a Luis Jesús F., de 27, y secuestró la camioneta, una pistola calibre 9 milímetros con municiones, ocho teléfonos celulares y un dispositivo DVR. Además, en uno de los domicilios se encontró material vegetal y plantines de cannabis, por lo que intervino la Brigada de Microtráfico.

Por otro lado, las pericias del Gabinete Criminalístico permitieron identificar mediante una huella dactilar a uno de los sospechosos, que coincide con uno de los detenidos.

La fiscal Noelia Navone está a cargo de la causa, que continúa en investigación.

Según el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino, el despliegue policial en la zona busca prevenir delitos predatorios, especialmente en puntos de venta con alto tránsito de personas.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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