Boca Juniors obtuvo un total de 13.225.000 dólares en premios tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2026, según se informó el sábado 21 de noviembre.

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El monto incluye los incentivos por avanzar de ronda, las bonificaciones por partidos ganados y los 10 millones de dólares que la CONMEBOL otorga al ganador de la final. Antes de disputar el partido decisivo, el club ya había asegurado 5.725.000 dólares.

Este acumulado previo se desglosa en 2.600.000 dólares por superar distintas fases del torneo: 500.000 tras eliminar a O’Higgins, 600.000 por superar a Deportivo Recoleta, 700.000 por llegar a cuartos de final y 800.000 por clasificar a semifinales. Además, sumó 625.000 dólares en incentivos por cinco victorias, a razón de 125.000 dólares por triunfo.

Por llegar a la final, Boca tenía garantizados 2.500.000 dólares como subcampeón, pero al ganar el título reemplazó ese monto por los 10 millones correspondientes al campeón. Por eso, a los 5,725 millones previos se sumaron 7,5 millones adicionales para completar el total final.

En resumen, la cifra total se compone de 2.600.000 dólares por fases, 625.000 por victorias y 10.000.000 por el título, sumando 13.225.000 dólares.

Este total corresponde exclusivamente a la participación de Boca en la Copa Sudamericana y no incluye otros ingresos o premios obtenidos en la Copa Libertadores u otros torneos internacionales.

Además del beneficio económico, la conquista le asegura al club la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y la disputa de la Recopa Sudamericana contra el ganador de la final entre Estudiantes y Palmeiras.

El subcampeón Atlético Mineiro recibió 2.500.000 dólares en premios por su participación en la final.

La Copa Sudamericana 2026 se definió en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde Boca Juniors se impuso a Atlético Mineiro para sumar una nueva estrella internacional en su palmarés.

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