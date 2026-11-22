Nicole Neumann volvió a la música después de casi tres décadas en un espectáculo realizado el domingo 22 de noviembre en el estadio de Huracán, en Santa Fe. La modelo interpretó la canción "Do You Wanna Dancing", tema que grabó en sus inicios como cantante a principios de los años 2000.

Foto: Redes sociales

La presentación fue parte del show encabezado por el influencer Martín Cirio, quien la invitó a participar. Durante la actuación, Neumann recuperó también parte de la coreografía que había ensayado días antes junto a Cirio, sorprendiendo a los asistentes.

Este regreso musical remite a la etapa en la que Neumann lanzó el disco "Primer amor", un proyecto poco conocido de su carrera artística. Tras bajar del escenario, la modelo compartió en sus redes sociales una imagen del momento y expresó su emoción: "No puedo creer todavía que canté mi canción en un estadio. Gracias, Martín Cirio".

Entre las reacciones destacadas estuvo la de su hermana, Gegé Neumann, quien celebró la actuación con un mensaje de orgullo. También su hija Indiana Cubero le dejó palabras de apoyo y admiración. El regreso de Nicole Neumann a la música generó repercusión tanto entre el público presente como en su entorno familiar.