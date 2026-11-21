Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Sudamericana al vencer 2-0 a Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre en Buenos Aires. Este triunfo no solo le otorgó un nuevo título internacional, sino que también generó cambios en la clasificación de clubes argentinos para las copas Libertadores y Sudamericana de 2027.

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Como campeón de la tabla anual, Boca liberó un cupo que benefició directamente a Argentinos Juniors. El equipo que terminó tercero en esa tabla pasó de disputar el repechaje a ingresar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Independiente Rivadavia, que finalizó cuarto y estaba clasificado para la Copa Sudamericana, también ascendió un escalón y ahora jugará el repechaje de la Libertadores. Por otro lado, Estudiantes de La Plata, que había quedado fuera de la Sudamericana, logró la clasificación directa gracias a la liberación de cupos por el título de Boca.

El futuro de Estudiantes en torneos internacionales podría cambiar nuevamente, ya que el sábado 28 disputará la final de la Copa Libertadores. Si gana, ingresará a ese certamen en 2027, lo que a su vez beneficiaría a Barracas Central, que quedó detrás del conjunto platense en la tabla anual y podría acceder a la Copa Sudamericana por segundo año consecutivo.

Además, Platense aseguró su lugar en la Copa Libertadores 2027 automáticamente por el efecto del título de Boca, sin depender de la tabla anual.

Independiente y Gimnasia y Esgrima La Plata también tienen posibilidades de mejorar su clasificación, aunque dependen de otros resultados. Independiente, ubicado 13° en la tabla anual, necesita que Estudiantes gane la Libertadores y que algún equipo mejor posicionado se consagre en el torneo Clausura para acceder a la Sudamericana. Gimnasia, que terminó quinto y está clasificado para la Sudamericana, podría ingresar al repechaje de la Libertadores si alguno de los equipos superiores gana el Clausura.

Estos cambios reflejan el impacto que tiene un título internacional en la distribución de cupos para los torneos continentales, afectando a varios clubes argentinos en la próxima temporada.

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