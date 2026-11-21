Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Sudamericana tras vencer 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla, Colombia, el sábado 21 de noviembre. El triunfo puso fin a una sequía internacional de 18 años para el club de La Ribera.

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Los goles que definieron el partido fueron anotados por Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel. Sin embargo, la figura del encuentro fue Sebastián Villa, quien destacó por su desempeño ofensivo y las dos asistencias que brindó desde la banda izquierda. El colombiano, que regresó al equipo tras una polémica salida, recibió una calificación de 8 puntos por su aporte constante en ataque.

El técnico Rodolfo Arruabarrena diseñó un mediocampo sólido que equilibró la defensa y la generación de juego. Ascacíbar, con un rendimiento de 7,9 puntos, fue clave tanto en la recuperación como en la llegada al área rival.

En defensa, Facundo Herrera y Lautaro Blanco mostraron solidez, especialmente en los minutos finales, y obtuvieron 7,5 puntos. El arquero Álvaro Montero respondió con seguridad en las pocas oportunidades que tuvo el rival, logrando una calificación de 7 puntos.

Los suplentes, entre ellos Leandro Paredes, Enner Valencia y Alan Velasco, ingresaron con tranquilidad para mantener el control del partido en los minutos finales, con evaluaciones entre 6 y 7 puntos.

Con esta victoria, Boca alcanzó su 19º título internacional, reafirmando su lugar entre los clubes más ganadores del continente. El equipo ahora se enfoca en la próxima temporada y en mantener el nivel mostrado en esta final.

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