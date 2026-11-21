El Gobierno de Santa Fe entregó el viernes 20 de noviembre cuatro ambulancias 0 km para fortalecer el sistema de emergencias y traslados en el departamento Caseros. Las unidades fueron asignadas a las localidades de Casilda, Chañar Ladeado, Chabás y Bigand.

El acto de entrega se realizó en Casilda y estuvo encabezado por la ministra de Salud, Silvia Ciancio, junto al intendente local, Guillermo Franchella. Según indicaron, la incorporación de estas ambulancias forma parte de una inversión provincial destinada a renovar la flota sanitaria y mejorar la capacidad de respuesta del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107) en toda la provincia.

Leé también: Santa Fe sumó tres ambulancias nuevas para el departamento Garay

Desde 2024, el gobierno provincial destinó más de 27.040 millones de pesos para sumar 277 ambulancias nuevas, con 174 unidades adquiridas en 2025 y otras 103 este año. Esta renovación también incluyó capacitaciones para el personal y mejoras en la infraestructura de las bases operativas y centrales.

La ministra Ciancio destacó que, aunque se había presupuestado la compra de 88 ambulancias, se logró adquirir 103 gracias a un ahorro en los costos. "Santa Fe es la única provincia del país que está invirtiendo de esta manera", afirmó, y resaltó el compromiso del gobernador Maximiliano Pullaro y su equipo para fortalecer el sistema de salud pública.

Además, la ministra valoró el trabajo del equipo del SIES 107, señalando que la entrega de ambulancias es importante, pero la respuesta efectiva depende del personal que atiende con dedicación y compromiso.

Por su parte, el intendente Franchella consideró que la incorporación de una nueva ambulancia en Casilda es una noticia positiva para apuntalar la salud pública local. "Es una prioridad para nuestra gestión brindar cuidado tanto a los pacientes como a los trabajadores", expresó, y agradeció al gobierno provincial por esta inversión.

El acto contó también con la presencia de funcionarios provinciales, autoridades regionales de salud, coordinadores del SIES 107, presidentes comunales y legisladores provinciales.

Además de las ambulancias entregadas en Caseros, se asignaron unidades nuevas a Las Parejas, Montes de Oca y Tortugas, así como a Helvecia, Saladero Cabal y Colonia Mascías, para optimizar la cobertura del sistema de emergencias en diferentes regiones de la provincia.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

Notas relacionadas