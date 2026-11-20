Olimpia BBC de Venado Tuerto atraviesa un proceso de reorganización institucional y deportiva con el objetivo de fortalecer sus categorías formativas y regresar a torneos nacionales. Así lo indicaron el coordinador general y mánager del club, Andrés Rodríguez, y el capitán del primer equipo, Damián Palacios, en una entrevista realizada el viernes 20 de noviembre.

Foto: Redes sociales

El primer equipo de Olimpia logró una nueva victoria en las semifinales de la Asociación Venadense de Básquet, manteniendo su protagonismo en la competencia local. Palacios destacó que, aunque la diferencia inicial fue buena, el cierre del partido fue ajustado debido al nivel de los rivales en esta instancia.

Uno de los focos principales del club es el desarrollo del básquet formativo, que actualmente reúne a entre 220 y 230 chicos y chicas. Desde hace cuatro o cinco años, la incorporación del básquet femenino amplió significativamente la cantidad de deportistas y la necesidad de espacios para entrenar. Rodríguez explicó que el club busca acompañar el crecimiento deportivo y social de los jóvenes, promoviendo un ambiente saludable y alejándolos de las pantallas y la calle.

Para responder a este crecimiento, el club recuperó un gimnasio auxiliar ubicado sobre calle 2 de Abril, que estaba deteriorado. Este espacio ahora permite realizar entrenamientos específicos y distribuir mejor las actividades de las distintas categorías.

Palacios recordó que Olimpia tiene una historia destacada, con logros nacionales e internacionales en la década de 1990. El capitán señaló que el equipo ganó los últimos cuatro torneos locales y mantiene la ilusión de mejorar en competencias federales, con la meta de ascender a la Liga Argentina. Rodríguez coincidió en la importancia de respetar el pasado y proyectar el futuro con un plan que sostenga el crecimiento.

El club también atraviesa un buen momento en las categorías masculinas y femeninas, con varias divisiones llegando a instancias decisivas en la Asociación Venadense de Básquet durante el fin de semana largo. La primera división femenina se consagró campeona en el semestre anterior, un logro que representa un avance para la disciplina dentro de Olimpia.

Además de su rol como capitán, Palacios coordina junto a Victoria las categorías femeninas, tarea que implica acompañar el desarrollo emocional y deportivo de las jugadoras. Destacó que las categorías femeninas terminaron primeras en sus competencias, lo que les permitió jugar las finales como locales.

En cuanto a la situación económica, Rodríguez señaló que el club mejoró su organización administrativa y recientemente canceló una deuda histórica con Obras Sanitarias, lo que alivió las finanzas. El dirigente afirmó que el objetivo es mantener un crecimiento gradual y evitar compromisos que puedan afectar la estabilidad.

Durante 2026, Olimpia sostuvo su estructura financiera con aportes de patrocinadores y empresas locales, y ya comenzó las gestiones para el sponsoreo de la próxima temporada. Los recursos se destinarán al desarrollo deportivo, la infraestructura y el fortalecimiento institucional.

Entre las novedades, Rodríguez mencionó un convenio con el sindicato Camioneros para ampliar beneficios a los socios, aunque no detalló las condiciones específicas. El club continúa con la planificación para consolidar su crecimiento y recuperar el lugar que supo tener en el básquet nacional.

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