El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció este jueves la elaboración de un proyecto de ley para institucionalizar el programa Nueva Oportunidad, durante una jornada que reunió a más de 8 mil jóvenes en la Plaza de las Ciencias de Rosario.

La actividad, organizada por el Gobierno provincial y la Municipalidad de Rosario, incluyó música, juegos, espectáculos y actividades recreativas con el objetivo de fortalecer vínculos entre jóvenes de distintos barrios.

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Pullaro destacó el trabajo realizado durante el año en toda la provincia y agradeció a los jóvenes participantes, así como a los talleristas y coordinadores que forman parte del programa. Señaló que la ley buscará garantizar la continuidad del programa para que "nada ni nadie pueda terminar con este programa de gobierno que tanto le da a los barrios, a la gente y a las instituciones intermedias".

Nueva Oportunidad es un programa de inclusión social destinado a jóvenes de entre 12 y 35 años que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social, en contextos violentos o con condiciones materiales precarias que dificultan el pleno ejercicio de sus derechos.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, valoró la participación de la comunidad y afirmó que "cuando la gente es buena y se organiza, es imparable". Destacó el trabajo conjunto para generar oportunidades para los jóvenes.

La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, informó que actualmente participan más de 22 mil jóvenes en toda la provincia. Explicó que el programa ofrece actividades deportivas, culturales, talleres y oficios, además de espacios de escucha para atender las necesidades de los jóvenes.

Damián Burki, director provincial de Nueva Oportunidad zona Sur, detalló que en Rosario y el sur santafesino participan cerca de 16.500 jóvenes en casi 1.000 talleres organizados por 320 organizaciones. Indicó que la jornada buscó acercar el Estado y sus dispositivos a los jóvenes presentes.

Durante la jornada se presentaron bandas musicales, shows de magia y espacios de información y orientación a través del dispositivo provincial Santa Fe Acá. La actividad se realizó en el marco del Día Internacional de los Derechos de la Niñez.

Entre los objetivos del programa se encuentran fortalecer los vínculos de los jóvenes con su barrio y comunidad, impulsar su protagonismo y acompañar situaciones particulares con equipos técnicos especializados. El programa se sostiene en tres ejes: incentivo económico, trayectos pedagógicos y espacios de re-trabajo o "Tercer Tiempo".

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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