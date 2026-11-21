El nuevo sistema de desagües cloacales de Vila, en el departamento Castellanos, está próximo a habilitarse tras superar con éxito las pruebas operativas, informaron desde la Secretaría de Agua y Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe.

El proyecto incluye más de 15,6 kilómetros de red colectora, 487 conexiones domiciliarias y una planta de tratamiento que funcionará con energía solar. Según el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, esta infraestructura permitirá a más de 1.500 habitantes dejar atrás el uso de camiones atmosféricos, evitar desbordes en los patios durante lluvias y reducir el riesgo de contaminación de las napas.

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La obra había quedado paralizada en la gestión anterior y fue reactivada por el gobierno provincial encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, incorporando energías renovables para reducir costos y cuidar el ambiente.

La presidenta comunal de Vila, María Leticia Borgatello, destacó la importancia del proyecto para la comunidad y valoró la decisión de reactivar los trabajos. "Este proyecto fue un reclamo histórico de nuestros vecinos y hoy es una realidad", afirmó.

El secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli, explicó que las pruebas técnicas incluyeron el funcionamiento de los paneles solares, los equipos de bombeo y el sistema de cloración. Marmiroli señaló que Vila contará con la primera planta de tratamiento cloacal de Santa Fe alimentada por energía solar, con capacidad para procesar 215 metros cúbicos diarios mediante barros activados. Esta innovación reduce el consumo eléctrico convencional y se prevé replicarla en otras localidades.

La inversión provincial para completar esta obra supera los 3.500 millones de pesos. En este marco, la gestión de Pullaro también avanza en la modernización de otras lagunas de tratamiento en la provincia.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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