El Gobierno de Santa Fe presentó en Villa Constitución el Programa Llave, una iniciativa que busca facilitar el acceso a viviendas en alquiler mediante dos alternativas: un crédito sin interés para gastos iniciales y un seguro de caución bonificado.

La actividad se desarrolló en el marco de la Expo Carreras y Oficios y la Feria de Talento y Empleo, donde equipos técnicos del programa asesoraron a estudiantes, trabajadores y familias sobre las opciones disponibles para superar las barreras económicas y contractuales al momento de alquilar.

El programa, impulsado por la Secretaría de Hábitat y Vivienda junto a la Dirección Provincial de Juventudes, ya entregó casi 600 millones de pesos en toda la provincia. Según explicó Pilar Egaña, directora provincial de Gestión de Suelo, Llave ofrece dos líneas principales: Llave Solución Económica, que otorga un crédito personal de hasta tres veces el valor del alquiler para cubrir gastos como honorarios, comisiones y mudanza, y Llave Garantía, que brinda un seguro de caución 100 % bonificado para reemplazar las garantías tradicionales que suelen exigir las inmobiliarias.

Egaña destacó además las mejoras en el sistema de inscripción, que ahora se realiza a través de la plataforma digital Timbó, permitiendo una gestión más rápida y transparente desde cualquier dispositivo.

El senador por el departamento Constitución, Germán Giacomino, acompañó las actividades y resaltó la importancia de estas herramientas para los santafesinos en un contexto económico complejo.

Desde el Gobierno provincial recordaron que la inscripción al Programa Llave sigue abierta y que quienes estén interesados pueden iniciar el trámite en la página oficial de la provincia, utilizando su cuenta de ID Ciudadana con nivel 3 mínimo.

Por otro lado, el ministro de Infraestructura, Antonio Enrico, informó que la modernización de las lagunas de tratamiento en Villa Constitución avanza tras haber estado paralizada. Señaló que se superaron las pruebas de funcionamiento y que el servicio podría habilitarse en diciembre, beneficiando a más de 1.500 vecinos.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.