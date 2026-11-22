Entre enero y octubre de 2026, la provincia de Santa Fe registró ingresos por turismo que superaron los 774 mil millones de pesos, según datos oficiales del Observatorio Turístico Provincial. Durante ese período, arribaron a la provincia más de 1,5 millones de turistas y 4,6 millones de visitantes, que participaron en una agenda de 1.597 eventos deportivos, culturales y gastronómicos de alcance nacional e internacional.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, señaló que esta cifra refleja el trabajo del gobierno provincial para convertir al turismo en un motor de empleo y consumo. "El gobernador Maximiliano Pullaro nos pidió que el turismo sea una herramienta concreta de producción y trabajo", afirmó Puccini, y agregó que la estrategia incluyó la búsqueda activa de grandes eventos para mantener la actividad económica durante todo el año.

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El informe detalla que el mayor movimiento económico se concentró en sectores como gastronomía, recreación y combustible, que representaron el 50,3 % del total, con 389.369 millones de pesos. Por otro lado, las visitas sin pernocte aportaron 306.909 millones (39,6 %), mientras que el sector hotelero y de alojamiento captó 78.252 millones (10,1 %).

El punto más alto de la actividad turística se registró en septiembre, con un ingreso mensual de 133.707 millones de pesos. Este aumento se vinculó principalmente a la realización de los XIII Juegos Suramericanos en Rosario, Santa Fe y Rafaela, evento que generó un impacto económico estimado en 119 mil millones de pesos. En ese mes, la provincia recibió 184.156 turistas y 704.015 visitantes.

Además de las grandes ciudades sede, la provincia impulsó una agenda federal que incluyó actividades en distintas localidades del norte, centro y sur, con el objetivo de potenciar las identidades productivas y culturales de cada región. La secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, destacó que esta política de cercanía permitió transformar la oferta cultural, gastronómica y deportiva en oportunidades de arraigo y crecimiento.

Según indicaron, el acompañamiento permanente del Ministerio de Desarrollo Productivo a municipios, comunas y al sector privado fue clave para sostener esta dinámica durante el año.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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